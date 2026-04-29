Un marito e una moglie si sono candidati insieme in una stessa lista elettorale, affermando di condividere le idee e di non vederla come una competizione tra loro. La coppia ha deciso di presentarsi unita alle elezioni, sottolineando il valore della collaborazione e della coerenza tra vita privata e impegno politico. La loro candidatura è stata annunciata pubblicamente e ha suscitato attenzione tra gli osservatori locali.

Nella buona e nella cattiva sorte. e pure nella stessa lista elettorale. Gianluca Micucci Cecchi, avvocato ed ex presidente Apm, e la moglie Antonietta Mancuso, laureata in Giurisprudenza, che collabora nel negozio di abbigliamento di famiglia, Chérie, con le sorelle e gestisce attività turistiche, corrono insieme per la civica " I Maceratesi per Parcaroli ". "È una cosa simpatica, non una gara tra noi due – afferma Micucci Cecchi –. Ognuno ha il proprio trascorso, abbiamo imparato a farci apprezzare ciascuno nel proprio ambito. Ma condividiamo le stesse idee. Tra l’altro chi vota può esprimere la doppia preferenza di genere, quindi nessun imbarazzo per le persone che ci conoscono e gli amici in comune perché, volendo, possono votare la coppia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marito e moglie in lista: "Condividiamo le idee, non sarà una gara tra noi"

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