Un’indagine internazionale su oltre 23 mila persone con più di 16 anni in 29 paesi rivela che per un giovane su tre la moglie dovrebbe obbedire al marito. Il sondaggio ha raccolto le opinioni di individui provenienti da diversi contesti e cultura, evidenziando una presenza significativa di atteggiamenti tradizionalisti tra i membri della Generazione Z. I risultati mostrano come alcune convinzioni conservatrici siano ancora diffuse tra i più giovani.

È uno dei dati più sorprendenti che emerge da una vasta indagine internazionale condotta da Ipsos insieme al Global Institute for Women’s Leadership del King’s College London, realizzata su oltre 23 mila persone con più di 16 anni in 29 Paesi. Il confronto con le generazioni precedenti evidenzia una tendenza a posizioni molto più tradizionaliste: tra gli uomini della generazione dei baby boomer (nati tra il 1946 e il 1964) solo il 13% concorda con l’idea che una moglie debba sempre obbedire al marito. Anche tra le donne il divario generazionale è evidente: il 18% delle giovani della Gen Z si dice d’accordo con questa affermazione, contro appena il 6% delle donne baby boomer. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Per un giovane su tre la moglie dovrebbe obbedire al marito: il ritorno delle idee tradizionaliste tra la Gen Z

Pirondini: “Sanchez ha dimostrato la differenza tra governare e obbedire. Meloni dovrebbe prendere esempio”Per il capogruppo 5S al Senato: "Incredibile che Crosetto non senta un moto di dignità e non rassegni le sue dimissioni" Luca Pirondini, lei oggi è...

Leggi anche: La First Lady d'America, al cinema con il suo docu film. La moglie di John Kennedy Jr., omaggiata dalla serie "The America Love Story". E ancora, la nuova "bombshell" Gen Z di "The Housemaid". Le tre blondies del momento

LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS)

Approfondimenti e contenuti su Per un giovane su tre la moglie....

Temi più discussi: Cannonau, il re dei vitigni che non parla ai giovani: al via la sfida per riconquistare Gen Z e Millennials; I maschi della Gen Z sono molto più tradizionalisti dei baby boomer: per un terzo di loro le mogli devono obbedire ai mariti; Il Nepal torna alle urne dopo la rivoluzione: occhi puntati su Balen; Ceo ascolta la Gen Z: 25enne nel board. E così l’azienda si trasforma.

Per un giovane su tre la moglie dovrebbe obbedire al marito: il ritorno delle idee tradizionaliste tra la Gen ZÈ uno dei dati più sorprendenti che emerge da una vasta indagine internazionale, realizzata su oltre 23 mila persone con più di 16 anni in 29 Paesi. Per il 33% dei giovani uomini (percentuale che in I ... vanityfair.it

La birra analcolica conquista la Gen Z (non solo per il Dry January): piace a un giovane su duePer più di un giovane su 2 la birra analcolica è buona e conquista sin dal primo sorso. Su una scala di valutazione da 1 a 10, quasi il 70% degli intervistati assegna alle 0.0 un punteggio compreso ... leggo.it

Corriere della Sera. . Sembra avere lo sguardo rivolto indietro la prima generazione nativa digitale: un terzo dei giovani della Gen Z ritiene che la moglie deve obbedire al marito e che sia l'uomo a dover avere l’ultima parola sulle decisioni importanti della fami - facebook.com facebook

I maschi della Gen Z sono più tradizionalisti dei baby boomer: per un terzo di loro «le mogli devono obbedire ai mariti» x.com