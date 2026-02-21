Boscacci-De Silvestro la staffetta di sci alpinismo è tra marito e moglie | Sarà un' avventura fantastica

Boscacci e De Silvestro, coppia di atleti italiani, partecipano alla staffetta di sci alpinismo in una gara che li vede uniti. La coppia, sposata da alcuni anni, si prepara a vivere questa esperienza insieme, tra entusiasmo e sfida. Durante l’allenamento, si sono scambiati sguardi di complicità, pronti a dare il massimo. La loro presenza rappresenta un momento speciale anche per il pubblico presente sulla pista. La gara inizia tra poche ore.

Un debutto olimpico in coppia. Alba De Silvestro e Michele Boscacci, sposati nella vita, in gara oggi insieme nella staffetta mista di sci alpinismo, che ha debuttato nel programma olimpico in questi Giochi. "Sarà un'avventura fantastica che trascorreremo insieme" dice Alba. "Siamo pieni di sorpresa ed emozione, sarà bellissimo avere tanta gente ad applaudire durante la nostra gara". Sul percorso ricavato accanto alla pista Stelvio, i concorrenti risaliranno sulla montagna con gli sci, passeranno agli scarponi per superare una scalinata, poi gareggeranno fino al traguardo sempre sugli sci.🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sci alpinismo: Boscacci e De Silvestro si confermano una coppia vincenteMichele Boscacci e Alba De Silvestro continuano a distinguersi nel mondo dello sci alpinismo.

Sci alpinismo, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Murada, De Silvestro e Boscacci per stupireL’Italia si prepara alle Olimpiadi 2026 con una squadra di sci alpinismo composta da Murada, De Silvestro e Boscacci.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.