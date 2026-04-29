Al Teatro CortéSe dei Colli Aminei, sabato 2 maggio alle ore 21 e domenica 3 maggio alle ore 18, va in scena uno spettacolo della settima stagione artistica che combina humor, equivoci e un tocco di amarezza, elementi tipici della comicità napoletana. L’evento vede protagonisti gli attori Mario Brancaccio e Simona Esposito, impegnati in una rappresentazione intitolata “Otello… ma non troppo”.

Al Teatro CortéSe dei Colli Aminei, sabato 2 maggio alle ore 21 e domenica 3 maggio alle ore 18, la settima stagione artistica accoglie uno spettacolo che promette risate, equivoci e quella sottile vena amara che appartiene alla più autentica tradizione della comicità partenopea. A calcare il palcoscenico dello spazio diretto con passione da Anna Sciotti, con la consulenza artistica di Giuseppe Giorgio, saranno Mario Brancaccio e Simona Esposito, protagonisti di “Otello. ma non troppo”, commedia firmata da Gino Cogliandro. È un teatro dell’assurdo quotidiano, quello che prende vita in scena, dove il sogno dell’arte si confonde con la miseria di una realtà sghemba e irresistibilmente umana.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Mario Brancaccio e Simona Esposito, al Teatro CortéSe con “Otello… ma non troppo”

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