Mario Brancaccio e Simona Esposito al CortéSe con Otello… ma non troppo
Al Teatro CortéSe dei Colli Aminei si terrà uno spettacolo nell'ambito della settima stagione artistica, con rappresentazioni sabato 2 maggio alle ore 21 e domenica 3 maggio alle ore 18. Lo spettacolo vede protagonisti due attori noti per il loro talento, che interpretano una commedia ricca di situazioni divertenti e di equivoci. La rappresentazione si inserisce nel solco della tradizione della comicità partenopea, mescolando momenti di umorismo con sfumature più amare.
Al Teatro CortéSe dei Colli Aminei, sabato 2 maggio alle ore 21 e domenica 3 maggio alle ore 18, la settima stagione artistica accoglie uno spettacolo che promette risate, equivoci e quella sottile vena amara che appartiene alla più autentica tradizione della comicità partenopea. A calcare il.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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