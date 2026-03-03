Mario Mauro al Teatro Cortese con Lurdes di Fortunato Calvino

Sabato 7 marzo alle 21 e domenica 8 marzo alle 18, Mario Mauro sarà in scena al Teatro Cortese con lo spettacolo “Lurdes” di Fortunato Calvino, che ha anche curato la regia. Lo show si svolgerà in due date consecutive, con un orario serale e uno pomeridiano. L’evento teatrale prevede la partecipazione dell’attore nel ruolo principale.

Sabato 7 alle 21,00 e domenica 8 marzo alle 18,00, Mario Mauro sarà in scena al Teatro Cortese con "Lurdes" di Fortunato Calvino, spettacolo di cui firma anche la regia. Le musiche sono di Davide Mauro. Lurdes - si legge in una nota dedicata allo spettacolo - è uno dei primi lavori teatrali che portano in scena il tema della pandemia. Si tratta di una sceneggiatura firmata da Fortunato Calvino, portata in scena con una prima nazionale il 30 agosto 2024. Il drammaturgo napoletano affronta nel suo testo le problematiche che riguardano l'intera umanità sul tema del Coronavirus.