Lurdes al Teatro Cortése la pandemia secondo Fortunato Calvino con Mario Mauro

Lurdes sarà rappresentato al Teatro Cortése di Napoli, uno spazio situato nei Colli Aminei, con la direzione di Anna Sciotti e la cura artistica di Giuseppe Giorgio. La stagione teatrale di quest’anno prosegue con un focus sulla pandemia, tema affrontato da Fortunato Calvino e Mario Mauro durante l’evento. La rappresentazione si inserisce nel programma che mira a portare sul palco questioni di carattere civile e culturale.

NAPOLI – Prosegue la stagione del Teatro Cortése, lo spazio dei Colli Aminei che, sotto la direzione di Anna Sciotti e con la cura artistica di Giuseppe Giorgio, sta tracciando un percorso teatrale di forte identità civile e culturale. Sabato 7 marzo alle ore 21.00 e domenica 8 alle ore 18.00 andrà in scena "Lurdes", lavoro di Fortunato Calvino che vede protagonista e regista Mario Mauro, con le musiche originali di Davide Mauro. Calvino, autore da sempre incline a scandagliare le contraddizioni dell'animo partenopeo, affronta qui, con cifra grottesca e amara ironia, il trauma collettivo del Coronavirus. Ma sarebbe riduttivo parlare di teatro "sulla pandemia".