Maria Pacheco Cibils in mostra a Openartcode Florence
A Florence si aprirà il 14 maggio 2026 una mostra dedicata all'artista Maria Pacheco Cibils, che si terrà presso OPENARTCODE. L'evento prevede una presentazione collettiva con opere dell'artista e sarà inaugurato alle ore 18. La mostra resterà aperta al pubblico nei giorni successivi, offrendo l’opportunità di ammirare le sue creazioni in un contesto espositivo.
Maria Pacheco Cibils in mostra a OPENARTCODE FLORENCEMostra collettiva?Vernissage 14 maggio 2026 ore 18.30?Palazzo Rosselli Del TurcoVia dei Serragli 17 - FirenzeDal 14 al 19 maggio 2026La designer e artista visiva argentino-portoghese Maria Pacheco Cibils sarà uno dei protagonisti della mostra.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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