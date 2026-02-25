Flavio Cobolli esordio ok ad Acapulco | battuto il coriaceo Pacheco Mendez

Flavio Cobolli ottiene la sua prima vittoria ad Acapulco, dopo aver superato un avversario difficile. La causa della sua fatica deriva dalla partita combattuta contro Pacheco Mendez, che ha messo alla prova la sua resistenza. Cobolli ha mostrato determinazione e miglioramenti nel gioco, anche se ha dovuto sudare per conquistare il passaggio al secondo turno. La sfida successiva si avvicina, e il tennista si prepara a continuare la corsa.

Flavio Cobolli fatica più del dovuto, ma riesce a mettersi sulla strada del secondo turno all'ATP 500 di Acapulco. Battuto all'esordio il messicano Rodrigo Pacheco Mendez, numero 218 del mondo, entrato in tabellone con una wild card, ma anche con sulle spalle il peso della responsabilità di rappresentare il tennis messicano tutto in questa fattispecie. Finisce in due ore e due tie-break: 7-6(3) 7-6(3). E ora, al di là del secondo turno con il ceco Dalibor Svrcina, la vera notizia è che dal tabellone del capitolino è sparito Casper Ruud, sconfitto all'esordio dal cinese Yibing Wu. Partenza, se vogliamo, a tinte particolari, visto che Cobolli subisce subito il break a 30, salvo poi recuperare immediatamente e avere a sua volta lui un vantaggio sul 3-2, prontamente rintuzzato.