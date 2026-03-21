Wagner incontra l’Italia Mostra al Santa Maria

Nel 2027, al Santa Maria della Scala di Siena, si terrà una mostra internazionale dedicata a

Siena guarda a Wagner: nel 2027 al Santa Maria della Scala una grande mostra internazionale su "Parsifal". Siena si prepara a diventare uno dei centri europei di riferimento per gli studi wagneriani. È questo il risultato della missione istituzionale compiuta a Bayreuth (in Germania) dal presidente della Fondazione Santa Maria della Scala, Cristiano Leone, che ha incontrato i vertici del Richard Wagner Museum per definire i contenuti della grande mostra internazionale prevista nel 2027. Il progetto, dal titolo ‘ Wagner, Parsifal e l’Italia. Siena all’origine dell’immaginario visivo di un’opera leggendaria’, rappresenta uno degli appuntamenti culturali più ambiziosi dei prossimi anni per la città firmati dal Santa Maria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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