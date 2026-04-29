Maresciallo dei carabinieri accusato di stalking a una 20enne con disabilità | ecco perché è stato assolto

Un maresciallo dei carabinieri è stato assolto dall'accusa di stalking nei confronti di una giovane donna con disabilità. Durante il processo sono emerse incongruenze nelle testimonianze e lacune nelle accuse presentate. In particolare, non è stato dimostrato che il militare avesse chiuso volontariamente a chiave la porta del suo ufficio. La decisione è stata presa dopo aver valutato gli elementi emersi durante il procedimento.

Incongruenze e lacune nelle accuse, contraddizioni nelle testimonianze. Di fatto, non è stato “riscontrato” che il maresciallo “chiudesse volontariamente a chiave la porta del suo ufficio”. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza di assoluzione di Antonio Giulino, l'ex comandante dei.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Accusato di stalking ai danni di una 20enne convocata più volte in caserma, assolto ex comandante dei carabinieriIl Tribunale di Milano ha assolto Antonio Giulino "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di stalking nei confronti di una 20enne. Stalking a una 20enne, maresciallo assoltoAccusato di stalking nei confronti di una ragazza di 20 anni, fragile e con disturbi mentali, l’ex comandante della stazione dei carabinieri di San... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Maresciallo accusato e poi assolto, Antonio Giulino: Restituiti l’onore e la verità ma è rimasta una ferita profonda; Corruzione e accessi abusivi, ex carabiniere condannato a 4 anni e 8 mesi; Corrotto per il lavoro alla figlia: condannato un ex carabiniere del Ros; Nel Reggino finto maresciallo arrestato per truffa. Maresciallo dei carabinieri accusato di stalking a una 20enne con disabilità: ecco perché è stato assoltoPer i giudici non ci sono dubbi. Giulino non avrebbe perseguitato la giovane, ma tentava solo di aiutarla come fatto già in passato in diversi casi ... milanotoday.it Trento, nuova truffa del finto maresciallo dei carabinieriA cadere nella trappola una donna che ha consegnato i gioielli che aveva in casa. La polizia ha risolto il caso rapidamente ... rainews.it La triste vicenda di Giovanni Sparago, il maresciallo dei carabinieri 25enne morto, probabilmente dopo essersi tolto la vita, in caserma a La Spezia - facebook.com facebook #Garlasco, il giallo di Giovanni Ferri, parla il maresciallo Pennini: "Ferri aveva l'arma in mano" L'esclusiva ora a #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com