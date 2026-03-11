Stalking a una 20enne maresciallo assolto

Un ex comandante della stazione dei carabinieri di San Donato Milanese è stato assolto dal Tribunale di Milano dall’accusa di stalking nei confronti di una ragazza di 20 anni. La giovane, descritta come fragile e affetta da disturbi mentali, era al centro del procedimento giudiziario. La decisione è stata presa dopo il processo, senza che siano state avanzate condanne o riconoscimenti di colpevolezza.

Accusato di stalking nei confronti di una ragazza di 20 anni, fragile e con disturbi mentali, l'ex comandante della stazione dei carabinieri di San Donato Milanese è stato assolto dal Tribunale di Milano. Lo ha deciso la decima sezione penale, presieduta da Antonella Bertoja, scagionando Antonio Giulino con la formula perché "il fatto non sussiste". La Procura aveva chiesto una condanna a due anni di carcere, con pena sospesa. Secondo l'imputazione l'ex maresciallo, tra il marzo e il luglio 2022, avrebbe bersagliato la giovane con attenzioni indesiderate, telefonate e messaggi e frequenti convocazioni in ufficio, generando uno stato d'ansia tale da farle cambiare le abitudini di vita.