Accusato di stalking ai danni di una 20enne convocata più volte in caserma assolto ex comandante dei carabinieri

Il Tribunale di Milano ha assolto un ex comandante dei carabinieri dall'accusa di stalking nei confronti di una 20enne. L'uomo era stato convocato più volte in caserma nell'ambito del procedimento, ma alla fine la corte ha deciso che il fatto non sussiste. La decisione è stata comunicata dopo il giudizio e l'esame delle prove presentate.

Il Tribunale di Milano ha assolto Antonio Giulino "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di stalking nei confronti di una 20enne. La Procura aveva chiesto per l'ex comandante della Stazione dei carabinieri di San Donato Milanese una condanna a 2 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Convoca più volte una 20enne in caserma senza ragioni di servizio: chiesti 2 anni per ex comandante dei carabinieriLa Procura di Milano ha chiesto una condanna in primo grado a 2 anni, con sospensione, per l'ex comandante dei carabinieri di San Donato Milanese. Milano, stalking a una 20enne con deficit psichico: assolto ex comandante dei carabinieriNon c’è mai stato lo stalking o la concussione sessuale dell’ex comandante dei carabinieri della stazione di San Donato Milanese, Antonio Giulino,... Tutti gli aggiornamenti su Accusato di stalking ai danni di una... Temi più discussi: Chiesta condanna a un anno e otto mesi per il Re dei Maranza accusato di stalking ai danni di un insegnantE; L’ex rischia il processo: Lettere scritte col sangue, minacce dal carcere e botte; Rai Torino, ex caporedattore assolto dallo stalking su un collega. I giudici: Nessuna umiliazione, solo normali dinamiche di un ufficio di giornalisti; False accuse di stalking, assolto Antonio Giulino ex comandante dei carabinieri di San Donato. Restituito l’onore ma non la divisa. Chiesta condanna a un anno e otto mesi per il Re dei Maranza accusato di stalking ai danni di un insegnantELa Procura di Torino ha formulato una richiesta di condanna a un anno e otto mesi di reclusione per il tiktoker noto come Re dei maranza, imputato di atti persecutori ai danni di un insegnante di un ... orizzontescuola.it Sant’Agata di Militello: accusato di stalking, divieto di avvicinamento verso l’ex compagnaGli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con ... 98zero.com Il giovane avrebbe chiesto più volte nitrato di potassio senza pagare in un vivaio. Fermato dalla Polizia dopo un inseguimento, è accusato di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale - facebook.com facebook #Ucraina Ieri una Commissione d’inchiesta dell'Onu ha accusato la Russia di “crimini contro l’umanità” per aver deportato migliaia di bambini e giovani ucraini. Rostyslav Lavrov, oggi 20enne, è uno di loro. Uno dei pochissimi che sono riusciti a tornare a ca x.com