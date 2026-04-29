Marina di Alberese si trova tra le sei spiagge libere più belle d’Italia, secondo una classifica internazionale. La spiaggia si distingue per la sua natura incontaminata, che si trova all’interno del Parco della Maremma. Il riconoscimento arriva in seguito a una selezione che valuta le spiagge di tutto il Paese. La località è nota per le sue acque pulite e l’ambiente naturale ancora selvaggio.

? Cosa sapere Marina di Alberese entra tra le sei spiagge libere più belle d'Italia.. Il riconoscimento internazionale premia la natura incontaminata del Parco della Maremma.. Marina di Alberese si aggiunge oggi alla lista delle sei spiagge libere più belle d’Italia, secondo quanto evidenziato da una recente analisi internazionale che premia la natura incontaminata rispetto agli stabilimenti privati. Il riconoscimento arriva direttamente dal prestigioso quotidiano britannico, che ha tracciato una mappa alternativa del turismo balneare nel Bel Paese. In un periodo in cui il dibattito sulle concessioni è estremamente acceso, l’attenzione europea si è spostata verso quei luoghi dove il paesaggio non è stato addomesticato e dove il mare resta un bene comune accessibile a tutti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maremma selvaggia: Marina di Alberese è tra le 6 spiagge top d’Italia

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