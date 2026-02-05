L'isola di Flores alternativa selvaggia a Bali tra vulcani spiagge rosa e antichi villaggi

L’isola di Flores in Indonesia attira ormai molti viaggiatori con le sue spiagge rosa e i vulcani imponenti. Qui, tra villaggi antichi e paesaggi selvaggi, si può ancora scoprire un mondo autentico e poco toccato dal turismo di massa. Gli appassionati di natura trovano un vero paradiso, lontano dai soliti percorsi, per immergersi in un ambiente fatto di colori intensi e tradizioni radicate.

Dal drago di Komodo alle spiagge rosa: l'isola di Flores in Indonesia è uno spettacolo di natura selvaggia, autentica e primordiale da esplorare.

