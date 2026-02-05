L'isola di Flores alternativa selvaggia a Bali tra vulcani spiagge rosa e antichi villaggi
L’isola di Flores in Indonesia attira ormai molti viaggiatori con le sue spiagge rosa e i vulcani imponenti. Qui, tra villaggi antichi e paesaggi selvaggi, si può ancora scoprire un mondo autentico e poco toccato dal turismo di massa. Gli appassionati di natura trovano un vero paradiso, lontano dai soliti percorsi, per immergersi in un ambiente fatto di colori intensi e tradizioni radicate.
Dal drago di Komodo alle spiagge rosa: l'isola di Flores in Indonesia è uno spettacolo di natura selvaggia, autentica e primordiale da esplorare.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Flores Indonesia
In Europa esiste un’isola sconosciuta a molti, paradisiaca e selvaggia, dove ci sono cavalli bianchi e fenicotteri rosa
In Europa si trova un angolo nascosto e selvaggio, la Camargue in Francia.
Allo zoo di Bali non si può più andare a dorso degli elefanti: decisione storica sull’isola indonesiana
Lo zoo di Bali ha annunciato il divieto di passeggiate a dorso degli elefanti, segnando una svolta in un contesto in cui lo sfruttamento degli animali a scopo turistico è ancora diffuso in Indonesia.
Ultime notizie su Flores Indonesia
Argomenti discussi: ASIA/INDONESIA - Missionari Camilliani Italiani testimoni di opere e di speranza in Asia; 20 Bellissime Isole da scoprire questa Estate; Il PCI lotta al fianco del Popolo Cubano; Contro la ingiusta e illegale detenzione di Maduro e Cilia Flores: una campagna nazionale di solidarietà attraversa l’Italia. Intervista a Vasapollo (Salvatore Izzo e Rita Martufi).
L’isola di Flores, alternativa selvaggia a Bali tra vulcani, spiagge rosa e antichi villaggiDal drago di Komodo alle spiagge rosa: l'isola di Flores in Indonesia è uno spettacolo di natura selvaggia, autentica e primordiale da esplorare ... fanpage.it
Avventurandosi nei misteri di Flores, isola di frontiera tra vulcani, riti ancestrali e mari primordialiAbbastanza lontana dai circuiti di massa, Flores è un’isola che svela vulcani preistorici, tradizioni millenarie e mari primordiali in grado di sorprendere chiunque ... siviaggia.it
è un arcipelago immenso, fatto di isole sorprendenti, culture antiche, natura incontaminata e mari spettacolari. Dalle risaie di Java ai draghi di Komodo, dalle spiagge selvagge di Flores ai fondali di Raja Ampat, ogni isola racconta una storia div facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.