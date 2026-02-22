Isola d' Elba danneggiano e lanciano in mare basi di cemento Il Comune | Episodi spiacevoli

Vandali hanno danneggiato e gettato in mare basi di cemento sull’Isola d’Elba, causando disagi alla comunità locale. La polizia municipale di Rio ha iniziato a raccogliere prove e testimonianze per identificare chi ha compiuto queste azioni. L’amministrazione comunale definisce gli episodi “spiacevoli” e si impegna a tutelare il patrimonio pubblico. Le indagini proseguono per chiarire cosa abbia spinto i responsabili a mettere in atto questi gesti.

La polizia municipale di Rio (isola d'Elba) ha avviato le indagini per risalire agli autori degli atti vandalici commessi nei giorni scorsi sul territorio comunale. Nello specifico ignoti hanno danneggiato alcuni arredi e successivamente lanciato in mare parte di alcune basi di cemento che, successivamente, sono state ritrovare sulla terra ferma. Il Comune isolato ha definito l'accaduto uno "spiacevole episodio".