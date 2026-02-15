Cuori 3 | le anticipazioni della quarta puntata stasera su Rai 1 e RaiPlay

La quarta puntata di Cuori 3, trasmessa questa sera su Rai 1 e RaiPlay, porta avanti la storia di Alberto che si prende cura di Delia dopo il grave incidente in ospedale. La scena si svolge all’interno del reparto di emergenza delle Molinette di Torino, dove i medici si affrettano a gestire una situazione critica. La serie, ora al suo quarto episodio, continua a seguire le vite di medici e pazienti, offrendo uno sguardo diretto e senza fronzoli sulle sfide quotidiane in ospedale.

La terza stagione di Cuori torna su Rai 1 in questa domenica 15 febbraio con una puntata che vedrà Alberto proteggere Delia dopo un grave incidente in ospedale Per chi è alla ricerca di un'alternativa alle Olimpiadi Invernali, stasera su Rai 1 torna l'appuntamento con Cuori 3, la nuova stagione della fiction ambientata nell'ospedale Le Molinette di Torino. Due nuovi episodi, da guardare come sempre in prima serata, al termine di Affari Tuoi, che ci avvicinano un po' di più al finale di stagione. Il riassunto della puntata precedente Alberto ha promesso a Delia che non vedrà mai più Irma. Tuttavia, l'incidente della cantante, e la successiva richiesta di soccorso, hanno costretto Alberto a tradire la fiducia della moglie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

