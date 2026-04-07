Stasera torna in onda su Rai 2 la settima edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. La prima puntata presenta un cast di ospiti e approfondimenti che verranno trasmessi durante la serata. I telespettatori potranno seguire le interviste e i servizi previsti nel nuovo episodio, con la trasmissione che si appresta a riprendere il suo appuntamento settimanale. Sono disponibili anche alcuni video promozionali della prima puntata.

Ritorna Belve di Francesca Fagnani con la prima puntata della settima edizione, la prima visibile anche su Disney+, e con tre ospiti che promettono già momenti memorabili fin dalle anticipazioni Al via stasera su Rai 2, in prima serata, la settima stagione di Belve, il programma ormai di culto della TV (nonostante le critiche attirate ultimamente). E questa volta le novità cominciano dalla "messa in onda": se il martedì ogni puntata sarà disponibile sia in chiaro sia in streaming su RaiPlay, il mercoledì sarà visibile on demand anche su Disney+, in base al recente accordo tra le due aziende. Le ospiti della prima puntata di Belve Nel primo appuntamento tre ospiti che hanno creato dibattito fin dal loro annuncio: ci sarà Amanda Lear, da tempo "inseguita" da Franceesca Fagnani, Micaela . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Belve torna da stasera su Rai 2: ospiti, anticipazioni e video della prima puntata

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