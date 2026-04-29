Marco Loglio e l' auto elettrica in Cina | La Multipla è stata la chiave

Un ingegnere italiano ha avuto un ruolo importante nello sviluppo dell'auto elettrica in Cina. Durante un'intervista, ha spiegato come un modello specifico abbia rappresentato un punto di svolta per l'industria locale. La sua esperienza si concentra sulla collaborazione con aziende cinesi e sulla progettazione di veicoli elettrici, con particolare attenzione a una vettura che ha contribuito alla crescita del settore.

Oggi lavora con il terzo gruppo mondiale per produzione di auto elettriche ed è stato uno dei pionieri dell’auto elettrica. Ma non viene né dalla Silicon Valley né da Shenzhen. Marco Loglio parte da Bergamo alla fine degli anni Ottanta con un’azienda di auto elettriche. La prima è la Torpedo, un’utilitaria elettrica su base Seat Marbella. Un progetto pionieristico, che viene distribuito attraverso la rete Volkswagen in diversi Paesi europei durante gli anni Novanta. Poi arriva la Cina. E anche lì il successo nasce da una riconversione intelligente: acquista da Fiat la licenza della Multipla, la trasforma in elettrica e ne sfrutta le forme funzionali al trasporto di passeggeri.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marco Loglio e l'auto elettrica in Cina: "La Multipla è stata la chiave" Notizie correlate Hyundai Ioniq V, la nuova berlina elettrica per la CinaSe alla Milano Design Week, Hyundai ha mostrato un nuovo modello non banale quale Ioniq 3 ma comunque rassicurante nel suo stile da hatchback, al... Audi A2 e-tron, il ritorno dell’icona per la città. In chiave elettricaAudi riporta in vita un nome che, per molti appassionati, è sinonimo di innovazione e coraggio progettuale.