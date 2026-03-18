Audi ha deciso di rilanciare la sua storica Audi A2 con una versione totalmente elettrica, destinata a tornare nelle città italiane. La casa automobilistica ha presentato questa nuova versione, che mantiene il nome e l’aspetto originale dell’icona, ma con un motore a zero emissioni. La vettura sarà disponibile nelle concessionarie a breve, pronta a portare la mobilità sostenibile nel segmento urbano.

Audi riporta in vita un nome che, per molti appassionati, è sinonimo di innovazione e coraggio progettuale. Dopo un quarto di secolo dalla prima Audi A2, la Casa dei quattro anelli annuncia l’arrivo della Audi A2 e-tron, una nuova EV compatta destinata a diventare la porta d’ingresso alla gamma BEV del marchio. La novità è stata anticipata da un primo bozzetto mostrato durante l’ Annual Media Conference del costruttore tedesco. L’immagine lascia intravedere una silhouette compatta e filante, con proporzioni da c rossover urbano e una linea del tetto leggermente arcuata verso il posteriore, elementi che suggeriscono una vocazione cittadina ma con un carattere premium ben definito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Audi A2 e-tron, il ritorno dell’icona per la città. In chiave elettrica

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