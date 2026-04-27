Una nuova berlina elettrica è stata presentata sul mercato cinese. Si tratta della Hyundai Ioniq V, caratterizzata da un design con linee molto 'spigolose'. È la prima vettura che il costruttore coreano ha sviluppato specificamente per il pubblico cinese. La vettura rappresenta l'ultimo modello della casa automobilistica, pensato per rispondere alle richieste del mercato locale.

Se alla Milano Design Week, Hyundai ha mostrato un nuovo modello non banale quale Ioniq 3 ma comunque rassicurante nel suo stile da hatchback, al salone di Pechino ha voluto stupire pubblico e critica con Ioniq V. Prima berlina elettrica sviluppata espressamente per il mercato cinese, deriva dalla concept Venus che ha introdotto il nuovo linguaggio "The Origin" dove gli spigoli sulla carrozzeria e il muso affilato giocano il ruolo fondamentale. Si caratterizza per le portiere con i finestrini senza cornice, gli specchietti flottanti e un'inedita firma luminosa all'anteriore con fari sottilissimi. Non pochi vedono delle similitudini stilistiche con la Tesla Cybertruck e la Toyota Prius ma anche con le ultime Lamborghini.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hyundai Ioniq V, la nuova berlina elettrica per la Cina

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