Marche scandalo plasma ad Ancona | Pd chiede indagini sulle perdite

Il Partito Democratico ha richiesto l'apertura di un'indagine sulle 323 sacche di plasma che risultano essere state perse presso l'Azienda ospedaliera universitaria di Ancona. La richiesta è stata avanzata a seguito delle perdite riscontrate, con la minoranza regionale che contesta la gestione del personale coinvolto. La richiesta di una commissione d'inchiesta è stata presentata per approfondire la vicenda e verificare i motivi di quanto accaduto.

? Cosa sapere Il Pd chiede indagini per 323 sacche di plasma perse presso l'Aoum di Ancona.. La minoranza regionale contesta la gestione del personale e chiede una commissione d'inchiesta.. Il Consiglio regionale delle Marche affronta oggi una polemica che tocca il cuore della sanità anconetana, con i consiglieri del Pd che chiedono un’indagine ufficiale sulle 323 sacche di plasma andate perdute presso l’Officina del sangue dell’Aoum di Ancona. La questione, emersa dopo i prelievi effettuati nell’Azienda ospedaliera universitaria, ha scatenato un acceso confronto tra le forze politiche in aula, portando la discussione su una gestione che la minoranza definisce carente sotto il profilo organizzativo e del personale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche, scandalo plasma ad Ancona: Pd chiede indagini sulle perdite Notizie correlate Scandalo del plasma ad Ancona: “Gettate quasi 2mila sacche”Ancona, 25 marzo 2026 – Le sacche di plasma erano arrivate all’officina trasfusionale di Torrette, ma nei tempi utili, cioè in 24 ore, non c’erano... Scandalo sangue nelle Marche, i conti non tornano: mancano all’appello altre 395 sacche di plasmaUn nuovo "buco nero" nella gestione del plasma nelle Marche: incrociando i dati della Regione con quelli del Centro Nazionale Sangue, mancano... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lo scandalo del plasma buttato. Acquaroli verso il no definitivo alla commissione d’inchiesta; Scandalo sangue nelle Marche, indaga anche l'ISS: Incidente grave, plasma conservato a temperatura non conforme; Sacche di plasma gettate, L'Iss ha classificato l’accaduto come incidente grave. Il Pd Marche: Si accertino le responsabilità; Plasma, la commissione di verifica: Gestione sbagliata del personale. I tecnici nominati dalla giunta hanno concluso i lavori. Scandalo del plasma - Commissione: gestione errata del personaleSul plasmagate l’ombra di una gestione sbagliata del personale. Secondo le anticipazioni del quotidiano Corriere Adriatico e del Tgr Marche, sarebbe questo l’esito della commissione di verifica, compo ... veratv.it Scandalo sangue Marche, multinazionale blocca altre 600 sacche di plasma: violati protocolli sicurezza e tracciabilitàL'ombra dello scandalo sangue nelle Marche si allunga oltre i confini nazionali e raggiunge i tavoli del partner industriale internazionale incaricato ... fanpage.it Dopo il nulla osta della Provincia di Pesaro e Urbino dei giorni scorsi oggi è arrivato anche il decreto attuativo da parte della Regione Marche - facebook.com facebook "Tornassi a nascere, e potessi decidere dove, direi Marche": x.com