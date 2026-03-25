Nella città di Ancona, circa 2.000 sacche di plasma sono state gettate, secondo quanto riferito. Le sacche erano state consegnate all’officina trasfusionale di Torrette, ma non sono state lavorate entro le 24 ore necessarie a causa dell’assenza di personale dedicato. La vicenda è stata resa nota nelle ultime ore, generando attenzione sul tema della gestione delle scorte di plasma.

Ancona, 25 marzo 2026 – Le sacche di plasma erano arrivate all’officina trasfusionale di Torrette, ma nei tempi utili, cioè in 24 ore, non c’erano gli addetti a lavorare il prezioso materiale biologico. Di qui la necessità di buttarle. Un caso che, lanciato in rete da FanPage nelle ultime ore ma verificatosi almeno dieci giorni prima, ha infuocato ieri il dibattito politico regionale, facendo saltare sulle sedie migliaia di cittadini perché si tratta di un materiale prezioso, non riproducibile in laboratorio e donato con fiducia e del tutto gratuitamente dai marchigiani nei vari centri trasfusionali. Il personale dell’officina trasfusionale di Ancona già nelle settimane precedenti avrebbe inviato segnalazioni formali ai vertici della sanità regionale oltrechè all’Avis Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scandalo del plasma ad Ancona: “Gettate quasi 2mila sacche”

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