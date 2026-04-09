Scandalo sangue nelle Marche i conti non tornano | mancano all’appello altre 395 sacche di plasma
Nelle Marche si apre un nuovo capitolo nello scandalo legato al sangue, con un'ulteriore scoperta di sacche di plasma scomparse. Analizzando i dati ufficiali della Regione e del Centro Nazionale Sangue, risultano mancanti 395 unità di plasma. La scoperta si aggiunge alle discrepanze già emerse in passato, alimentando nuove domande sulla gestione delle scorte di sangue nella regione.
Un nuovo "buco nero" nella gestione del plasma nelle Marche: incrociando i dati della Regione con quelli del Centro Nazionale Sangue, mancano all'appello 395 sacche. E mentre la Procura e la Corte dei Conti indagano, spunta anche l'ombra di altre centinaia di unità "extra" rientrate in segreto all'officina di Torrette. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sacche di plasma sprecate nelle Marche, la Regione minimizza lo scandalo del sangue e dà numeri sbagliatiLa versione ufficiale della Regione Marche sul caso del plasma eliminato presenta non poche incongruenze.
Sangue buttato nelle Marche, la denuncia di Ilenia, malata oncologica: “Quelle sacche di plasma per noi sono vita”Mentre la Regione Marche tenta di minimizzare i numeri dello spreco, parlando di "sole" 300 sacche di plasma scadute contro le 1.
Temi più discussi: Lo scandalo del plasma: Dismettono le sacche. C’erano già segnalazioni all’assessorato alla sanità; Plasma donato e buttato nelle Marche, indaga anche la Corte dei conti, infermieri: Criticità già segnalate; Plasma a Torrette, le sacche non più utilizzabili saranno inviate all'ISS: Ecco a cosa serviranno; Lo scandalo del plasma buttato, interviene l’Iss: Le sacche ferme nei frigo, le usiamo noi per fare test.
Scandalo sangue nelle Marche, i conti non tornano: mancano all’appello altre 395 sacche di plasmaUn nuovo buco nero nella gestione del plasma nelle Marche: incrociando i dati della Regione con quelli del Centro Nazionale Sangue, mancano ... fanpage.it
Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamo ... tg24.sky.it
Ieri sono stata ospite di David Parenzo ed abbiamo parlato dello scandalo delle sacche di sangue buttate nelle Marche - facebook.com facebook
Ho qualcosa da dirvi sullo scandalo delle 1600 sacche di sangue buttate nelle #Marche x.com