Marche nuovo piano turismo | borghi e digitale per i flussi 2026

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato il Piano triennale del turismo per il periodo 2026-2028, con l’obiettivo di incrementare i flussi turistici. La strategia si concentra sulla valorizzazione dei borghi storici e sull’uso delle tecnologie digitali per migliorare l’esperienza dei visitatori. Si prevede di gestire circa 2,7 milioni di presenze, puntando a rafforzare l’attrattività della regione attraverso interventi specifici in questi settori.

? Cosa sapere Il Consiglio regionale delle Marche approva il Piano triennale del turismo 2026-2028.. La strategia punta su digitalizzazione e borghi per gestire 2,7 milioni di presenze.. Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato mercoledì 29 aprile il Piano triennale del turismo 2026-2028, dando il via a una strategia che punta sulla sostenibilità e sul rafforzamento dei borghi dopo un acceso confronto in Aula tra maggioranza e opposizione. La decisione politica, maturata dopo un dibattito serrato sulle reali condizioni del settore nella regione, definisce le linee guida per i prossimi tre anni. Il documento approvato si fonda su tre pilastri fondamentali: la gestione integrata dei flussi turistici, l’avanzamento della digitalizzazione e l’attenzione alla sostenibilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

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