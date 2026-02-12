La regione ha dato il via libera alla seconda fase del piano dedicato ai borghi. La giunta ha approvato il nuovo programma che prevede interventi di restyling, promozione turistica e festival nei centri storici. Sono arrivati altri due milioni di euro per portare avanti i lavori e rilanciare queste zone. Ora si aspetta solo di mettere in moto i cantieri.

Il piano borghi alla fase due: disco verde della giunta regionale al " Programma integrato 2026-2028 degli interventi per la riqualificazione e valorizzazione di borghi e centri storici ". In arrivo nuove risorse per (ri)finanziare la strategia, dal bando " Borgo accogliente " al nuovo bando destinato all’ animazione di borghi e centri storici. Dopo l’approvazione della legge regionale e il piano 2023-2025, per il triennio 2026-2028 sul piatto ci sono altri 2.018.386 euro. Ora la delibera di giunta regionale dovrà passare dalla commissione e dal Cal (Consiglio per le autonomie locali), prima dell’approdo in Consiglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il piano dei borghi alla fase bis. Restyling, turismo e festival. Nuovo bando e altri due milioni

Canossa in gara per Il Borgo dei Borghi 2026Il Comune di Canossa è lieto di annunciare che domenica 1 febbraio, alle ore 16:45, all'interno della trasmissione Kilimangiaro su Rai 3, andrà in onda ... redacon.it

