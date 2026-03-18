Sos medici di base | nelle Marche ne mancano 161

Nelle Marche, entro il 2028, 202 medici di medicina generale andranno in pensione, mentre attualmente ne mancano 161. La carenza di medici di base è una questione che riguarda la regione e che si traduce in una diminuzione dei professionisti disponibili per i cittadini. La situazione evidenzia una prospettiva di ulteriori difficoltà nel garantire servizi sanitari di prossimità.

ANCONA Da qui al 2028, nelle Marche, ben 202 medici di medicina generale raggiungeranno l'età di pensionamento di 70 anni. E il presente non è tanto meglio della prospettiva futura: secondo una stima che considera il rapporto ottimale pari ad un medico di base ogni 1.200 assistiti, al 1° gennaio 2025 ce ne mancano all’appello 161. È il quadro a tinte fosche tratteggiato nell'analisi della Fondazione Gimbe sulle carenze nelle varie regioni. La criticità alla base Il dato forse più preoccupante è però un altro: sono sempre meno i giovani che scelgono di diventare medici di base. Quindi anche se la Regione ha aumentato le borse di studio per questa specializzazione, spesso l’offerta va semi-deserta. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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