Marc Marquez confessa a Bagnaia | Il selfie in Giappone era strategia Altrimenti di cosa parlano?

Durante un confronto nei box Ducati, il pilota spagnolo ha spiegato a quello italiano che lo scatto in Giappone era studiato come parte di una strategia di marketing, aggiungendo che senza questa scelta, i podcast e i social media non avrebbero di cosa parlare. La conversazione si è svolta in modo diretto e senza ulteriori dettagli sui temi trattati o sui motivi alla base di questa decisione.

Marc Marquez parla con Pecco Bagnaia nei box Ducati e spiega il significato della sua foto in Giappone: "È una strategia di marketing, altrimenti i podcast e i social di che parlano?".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Marquez trionfa su Bagnaia e Marc Marquez nel test Sprint di SepangInizio della stagione 2026 della MotoGP con i primi test collettivi a Sepang, dove le squadre hanno tracciato una prima linea guida sullo stato di... Alex Marquez imprendibile nel GP di Spagna, Bezzecchi solido secondo. Fuori Marc Marquez e BagnaiaDopo la caduta di ieri nella Sprint sotto la pioggia, Alex Marquez rispetta il pronostico della vigilia e vince da favorito il Gran Premio di Spagna,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dopo una frustrante caduta a Jerez, Marc Márquez confessa: Al momento non possiamo lottare per il titolo.; Marquez scarica la pressione sui piloti Aprilia: le risposte di Bezzecchi e Martin; Marquez jr. riporta Ducati alla vittoria; Marquez, festa a metà a Jerez: vince Alex, Marc cade. Bezzecchi e Di Giannantonio sul podio. Marc Marquez confessa a Bagnaia: Il selfie in Giappone era strategia. Altrimenti di cosa parlano?Marc Marquez parla con Pecco Bagnaia nei box Ducati e spiega il significato della sua foto in Giappone: È una strategia di marketing, altrimenti ... fanpage.it VIDEO Marc Marquez: cade a Jerez, taglia la pista nella ghiaia per rientrare ai box e vinceMarc Marquez è caduto quando mancavano quattro giri al termine della Sprint Race del GP di Spagna, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito ... oasport.it "I ritiri di Marc Marquez e Bagnaia sono stati molto pesanti per noi. Nei test abbiamo provato novità aerodinamiche che useremo nelle prossime gare" - facebook.com facebook Marc Marquez: "Abbiamo fatto un passo avanti, la nuova aerodinamica sembra aiutarmi" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #TestJerez #Marquez x.com