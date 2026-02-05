marquez trionfa su bagnaia e marc marquez nel test sprint di sepang

La prima giornata di test a Sepang si chiude con Marquez davanti a tutti, lasciando Bagnaia e Marc nelle retrovie. Il campione spagnolo ha dimostrato una buona velocità e continuità, puntando subito alla vetta. Bagnaia invece fatica a trovare il ritmo giusto e si piazza subito dietro, mentre Marc, ancora in fase di adattamento, fatica a tenere il passo. Le prove servono alle squadre per capire lo stato di forma delle moto e pianificare il lavoro nelle prossime giornate.

Inizio della stagione 2026 della MotoGP con i primi test collettivi a Sepang, dove le squadre hanno tracciato una prima linea guida sullo stato di forma, sulla competitività tra marchi principali e sulle potenzialità delle nuove GP26. Le Ducati hanno confermato una presenza forte, ma l’analisi privilegia il ritmo di gara e la gestione delle gomme nelle simulazioni lunghe, elementi decisivi per interpretare la competitività reale dopo la pausa invernale. Al termine della settimana di prove, la classifica dei tempi ha riflesso una marcata prevalenza della casa di Borgo Panigale, con le GP26 in evidenza sia in configurazione ufficiale sia nelle mani di Alex Marquez. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Questa mattina a Sepang si sono aperti i test ufficiali della MotoGP.

Questa mattina a Sepang, i piloti sono tornati in pista per i test ufficiali.

