Marbella si aggiudica il primo posto nella classifica European Best Destinations 2026 con un punteggio di 19,6 su 20, superando città come Monaco e Oslo. La città si distingue per le infrastrutture sportive e il clima mediterraneo che la caratterizza. La vittoria conferma il ruolo di Marbella come meta di punta nel turismo sportivo in Europa. La classifica valuta diversi aspetti legati all’offerta e alle caratteristiche delle destinazioni.

? Cosa sapere Marbella guida la classifica European Best Destinations 2026 con 19,6 punti su 20.. Il primato supera Monaco e Oslo grazie a infrastrutture sportive e clima mediterraneo.. Mercoledì 29 aprile 2026, la classifica delle European Best Destinations ha consacrato Marbella come la principale meta sportiva d’Europa con un punteggio di 19,6 su 20, superando altre nove città d’élite dopo il voto di 17.823 viaggiatori. Il del turismo moderno sta subendo una trasformazione radicale: l’attività fisica non è più un accessorio legato ai grandi eventi professionistici, ma è diventata il motore trainante delle scelte di viaggio. In questo scenario, le infrastrutture di ultima generazione e la capacità di offrire sport tutto l’anno sono i criteri che decidono il successo di una destinazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marbella trionfa in Europa: la regina indiscussa del turismo sportivo

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