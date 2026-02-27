La principessa Kate Middleton si è recata a Llanidloes, in Galles, sfoggiando un abito bordeaux monocromatico che ha attirato l’attenzione della comunità locale. Nonostante la pioggia, ha mantenuto un sorriso radioso, dimostrando ancora una volta il suo stile riconoscibile. La visita rappresenta un momento di incontro con i residenti, confermando il suo ruolo pubblico nella regione.

Kate Middleton torna in Galles e lo fa con una scelta cromatica che non lascia spazio a dubbi. La principessa ha incantato la comunità di Llanidloes sfidando la pioggia con un sorriso radioso e un look bordeaux monocromatico dal forte impatto visivo. A questo ha aggiunto una spilla di narcisi gialli: un preciso messaggio di stabilità e vicinanza alle tradizioni. Accompagnata dal principe William, Kate ha infatti scelto di celebrare San Davide, patrono del Galles, puntando su una tonalità calda e istituzionale, perfetta per emergere anche sotto il cielo grigio.

© Iodonna.it - E intanto è sempre più regina indiscussa del riciclo (chic) di abiti

