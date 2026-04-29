Maratona di danza al Maurensig | un’intera giornata di movimento

Il teatro Maurensig di Feletto Umberto ospiterà il 29 aprile 2026 una maratona di danza che durerà tutto il giorno. L’evento prevede diverse esibizioni di gruppi e singoli artisti, con performance che si susseguiranno senza interruzioni. Si tratta di una giornata dedicata al movimento e all’arte della danza, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e offrire un’esperienza continuativa.

? Cosa sapere Il 29 aprile 2026 il teatro Maurensig di Feletto Umberto ospita una maratona di danza.. L'evento conclude il progetto triennale Arearea Dance Library finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.. Il 29 aprile 2026, il teatro immersivo Maurensig di Feletto Umberto ospiterà una maratona di movimento dedicata alla Giornata Internazionale della Danza, con la partecipazione della Compagnia Arearea e un programma che si estenderà dall’alba fino a sera. L’evento, che prende vita in via Mazzini 1, non è solo una celebrazione artistica ma rappresenta il culmine operativo di Arearea Dance Library, un progetto triennale di rigenerazione culturale finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tramite il bando D6.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maratona di danza al Maurensig: un’intera giornata di movimento Notizie correlate Centro Arte Danza Olgiate Olona: vent’anni di arte e movimento per una comunità che danza il futuroDomenica 8 febbraio, alle ore 20:15, Olgiate Olona si trasforma in una grande sala da ballo vivente. Linee in movimento: quando la danza diventa segno al Teatro di DocumentiCosa: Linee in movimento – danza e disegno dal vero, performance e workshop artistico. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Vuole battere il record di maratona vestito da ballerino ma ha bisogno del pubblico; Roma si tinge di rosa: dal 7 al 10 maggio, al Circo Massimo, la 27ª edizione della Race for the Cure; Volpiano, una maratona di energia e relazioni; Sawe vince la maratona di Londra sotto il muro delle 2 ore. A Pisa ultima maratona italiana del 2025: al via oltre 4mila podistiDomenica mattina 21 dicembre si corre la 26ª edizione della maratona di Pisa. Ultima 42 km e 195 metri italiana dell'anno con al via circa 4000 podisti. Nel programma della manifestazione prevista ... gazzetta.it Coelmo Napoli City Half Marathon, doppia sfida per il primato maschile italiano di mezza maratona e di gara. Tutti i top runner al viaI riflettori sono dunque puntati sull’azzurro Yemaneberhan «Yeman» Crippa (GS Fiamme Oro Padova), un ritorno da campione imbattuto, suo, infatti il record italiano di mezza maratona di 59:26 fatto ... tuttosport.com MARATONA DI LETTURA 2026 COME PARTECIPARE L'entrata è libera e gratuita, senza prenotazione, alle dei gruppi di lettori volontari e alle con Vittorino Andreoli e Aldo Cazzullo. Per partecipare ai - facebook.com facebook Maratona di Londra, Sawe trionfa scendendo sotto le due ore: nuovo record del mondo #SkySport x.com