Cosa: Linee in movimento – danza e disegno dal vero, performance e workshop artistico. Dove e Quando: Teatro di Documenti (Via Nicola Zabaglia 42, Roma). Domenica 29 marzo 2026, ore 11:00. Perché: Un dialogo primordiale tra il corpo e la grafite, dove il pubblico diventa parte attiva nel catturare l’effimero del gesto. Il legame tra il movimento del corpo e il tratto grafico affonda le sue radici nella notte dei tempi. Già nelle pitture rupestri di diecimila anni fa, la danza appariva accanto alle prime immagini tracciate dall’uomo sulle pareti delle caverne, testimoniando un’esigenza espressiva comune. Domenica 29 marzo, alle ore 11:00, il suggestivo Teatro di Documenti nel cuore di Testaccio ospita Linee in movimento, un progetto che intende riallacciare questo dialogo originario. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Linee in movimento: quando la danza diventa segno al Teatro di Documenti

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