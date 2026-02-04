Domenica sera, il centro di Olgiate Olona si riempie di musica e movimento per festeggiare i vent’anni del Centro Arte Danza. Alle 20:15, la piazza si trasforma in una grande sala da ballo all’aperto, ma non ci saranno spettacoli o concerti: solo un momento di ricordo e di festa per una comunità che da due decenni vive di danza. La serata vuole essere un omaggio alla storia di un’associazione nata nel 2006, diventata ormai parte della vita del paese.

Domenica 8 febbraio, alle ore 20:15, Olgiate Olona si trasforma in una grande sala da ballo vivente. Non per un concerto, né per uno spettacolo di danza in programma, ma per un momento di memoria collettiva: la serata di celebrazione dei vent’anni del Centro Arte Danza, associazione sportiva dilettantistica nata nel 2006 e ormai radicata nel cuore del paese. In un’atmosfera che mescola emozione, luce soffusa e il ritmo lento di musiche d’archivio, i visitatori si troveranno immersi in un viaggio che parte dalle prime lezioni in una piccola stanza di via Mazzini per arrivare a produzioni internazionali, passando per centinaia di volti che hanno ballato, sudato, sognato dentro quegli stessi muri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Centro Arte Danza Olgiate Olona: vent’anni di arte e movimento per una comunità che danza il futuro

Approfondimenti su Olgiate Olona

La danza si presenta come un’arte che unisce movimento e espressione in uno spazio essenziale, valorizzato da luci e ombre.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Olgiate Olona

Argomenti discussi: Due decenni di passi e passione per l’asd del Centro Arte Danza di Olgiate Olona.

Due decenni di passi e passione per l’asd del Centro Arte Danza di Olgiate OlonaDomenica 8 febbraio l'evento che ripercorre la storia del sodalizio fondato nel 2006: un presidio culturale e sportivo che festeggia la propria storia insieme alla cittadinanza ... varesenews.it

Centro Arte Danza, trent’anni di prestigioLa storica scuola festeggia stasera al Manzoni l’importante traguardo. I nomi delle allieve e degli allievi che saranno sul palco Trent’anni al servizio dell’arte, a coltivar talenti e custodire sogni ... lanazione.it

Carnevale d’Arte a Sansepolcro: il Centro Storico si fa capolavoro - facebook.com facebook