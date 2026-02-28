Addio ex Italcementi | Monselice riparte con un maxi progetto di rigenerazione urbana

A Monselice è iniziato il più grande progetto di rigenerazione urbana sostenibile in Veneto. L'intervento prevede un complesso di lavori di riqualificazione che coinvolgono diverse aree della città. L'iniziativa segue la conclusione delle attività di Italcementi, che hanno lasciato il posto a nuove possibilità di sviluppo urbano. L'intervento si svolge con il coinvolgimento delle autorità locali e degli operatori del settore.

A Monselice parte ufficialmente il più grande intervento di rigenerazione urbana sostenibile attualmente in corso in Veneto. Dopo anni di attesa prende forma il progetto di trasformazione dell'area dell'ex cementificio Italcementi, chiuso dal 2015, e dell'annessa ex cava del Monte Fiorin: un'operazione che riguarda complessivamente 66 ettari e punta a ridisegnare uno dei più importanti siti industriali dismessi del territorio. Il cantiere è stato presentato ufficialmente il 28 febbraio alla presenza del vicesindaco di Monselice Stefano Peraro, della consigliera regionale ed ex sindaco Giorgia Bedin, del presidente del Parco regionale dei Colli Euganei Alessandro Frizzarin, del presidente di Vitali Spa Massimo Vitali (nella foto in alto) e dell'amministratore di Roncello Capital Antonio Sala.