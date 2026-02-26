Con GreenUp Piemonte i Comuni scendono in campo per la rigenerazione ambientale

Più di trenta Comuni piemontesi, tra cui due della provincia di Novara, si impegnano nel progetto GreenUp Piemonte per promuovere iniziative di tutela ambientale e riqualificazione urbana. L’obiettivo è coinvolgere le comunità locali in interventi concreti contro il cambiamento climatico e per migliorare la qualità delle aree pubbliche. La partecipazione delle amministrazioni locali rappresenta un passo importante in questa direzione.

Oltre 30 Comuni piemontesi, di cui due novaresi, scendono in campo per contrastare il cambiamento climatico e migliorare la vivibilità delle aree urbane grazie al progetto GreenUp Piemonte.Il progetto è promosso da Fondazione Agrion e Regione Piemonte, insieme a Legambiente Piemonte e Valle.

GreenUP Piemonte, al via il grande patto per il verde urbano: trenta Comuni coinvolti nella rigenerazione ambientaleUn percorso biennale promosso da Fondazione Agrion con Legambiente e ANCI Piemonte per contrastare il cambiamento climatico e migliorare la vivibilità delle aree urbane

GreenUP Piemonte arruola 31 Comuni per misurare il verde e sfidare le isole di caloreLe aree urbane e i centri abitati rappresentano una componente fondamentale dei nostri territori: sono il luogo in cui risiede la maggior parte della popolazione e sono parte attiva nel

GreenUp Piemonte: il verde urbano diventa un investimento per il futuro

GreenUp Piemonte, al via una nuova strategia per il verde urbano. Cirio: "Aiutiamo i comuni a capire come migliorare qualità della vita"