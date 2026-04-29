Manutenzione stradale | al via i lavori in piazza Giulio Cesare via Oreto via Lincoln e corso dei Mille

Sono iniziati martedì 5 maggio i lavori di manutenzione stradale in diverse zone della città. Gli interventi riguardano piazza Giulio Cesare, via Oreto tra piazza Giulio Cesare e via Vincenzo Errante, via Lincoln tra piazza Giulio Cesare e corso dei Mille, e infine corso dei Mille tra l’incrocio con via Lincoln e quello con via Biagio Conte. Le operazioni coinvolgono diverse arterie principali e sono state avviate nelle prime ore della settimana.

Al via martedì 5 maggio i lavori di manutenzione stradale in piazza Giulio Cesare, via Oreto (tra piazza Giulio Cesare e via Vincenzo Errante), via Lincoln (tra piazza Giulio Cesare e corso dei Mille) e infine in corso dei Mille (fra l’incrocio con via Lincoln fino e quello con via Biagio Conte).🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Manutenzione stradale ad Avellino: lavori a Corso Europa, via Pironti e nelle traverse di collegamentoL’Amministrazione Comunale di Avellino informa la cittadinanza che, a partire dalle ore 20:00 del 20 aprile 2026, per una durata di tre giorni... Leggi anche: Scolmatore del Tremana, al via i primi lavori lungo viale Giulio Cesare: il cantiere durerà un anno Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Il piano delle potature del Comune, nuovi interventi in corso: Ogni albero abbattuto viene sostituito. Sette mesi di lavori sul ponte di corso Giulio Cesare: strada ristretta, tram 4 sostituito da busPonte Ferdinando di Savoia, quello che si incontra percorrendo corso Giulio Cesare e che passa sul torrente Stura, sarà sottoposto a sette mesi di cantieri. L’infrastruttura aveva bisogno di un ... torino.repubblica.it Napoli: a Fuorigrotta caos, traffico e inquinamento per la pista ciclabile a via Giulio Cesare e i lavori della MetroCaos a Fuorigrotta: come paralizzare la città, far schizzare in alto l’inquinamento di un quartiere e mandare in tilt la circolazione stradale, in sole due mosse. Siamo in via Giulio Cesare che con ... ilmattino.it