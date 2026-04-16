Manutenzione stradale ad Avellino | lavori a Corso Europa via Pironti e nelle traverse di collegamento

A partire dalle 20:00 del 20 aprile 2026, l’amministrazione comunale di Avellino avvierà lavori di manutenzione stradale su Corso Europa, via Pironti e le traverse di collegamento. L’intervento durerà tre giorni lavorativi e potrebbe protrarsi fino a un quarto, se necessario. Durante questo periodo, sono previsti interventi di riparazione e sistemazione delle strade interessate. La circolazione potrebbe subire modifiche o restrizioni nelle zone coinvolte.

L’Amministrazione Comunale di Avellino informa la cittadinanza che, a partire dalle ore 20:00 del 20 aprile 2026, per una durata di tre giorni lavorativi con eventuale estensione a un quarto giorno in caso di necessità, avranno inizio i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Riqualificazione Corso Vittorio Emanuele, al via i lavori nelle traverseDopo le traverse di via Fieravecchia e via Conforti, è la volta di via De Luca e della traversa della Banca d'Italia: come mostrano gli scatti di... Salerno, avanzano i cantieri: elettrificazione delle banchine al porto e lavori nelle traverse del CorsoProseguono a ritmo sostenuto due cantieri aperti nella città di Salerno, uno nell’area portuale e l’altro nel centro cittadino, con interventi mirati... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Strade al collasso ad Avellino: buche e disagi, cittadini esasperati; Carmignano punta sulla viabilità | nuovi collegamenti e investimenti. Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di Corso Europa e traverse collegateL’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, a partire dalle ore 20:00 del 20 aprile 2026, per una durata di tre giorni lavorativi con eventuale estensione a un quarto giorno in caso di nec ... irpinianews.it 'Vite in corso', procedure per la manutenzione stradale in sicurezzaLa Regione Umbria - servizio Opere e Lavori pubblici, Inail Umbria e Formedil Perugia e Terni (ex Cesf Perugia e Tesef Terni) promuovono il seminario di diffusione che segna la conclusione del ... ansa.it IL MENÙ DI DOMENICA 19 APRILE - PRANZO Per info e prenotazioni: Corso Europa 528, Villaricca (NA) 081 894 7137 335 775 7112 facebook #Castelsardo, lavori dei tecnici di #Abbanoa in corso in via La Marmora, a #Valledoria in corso Europa, a #Sorso in via Cottoni e via Nurra, a #Pozzomaggiore in via Grande, via Santa Croce e via Mannu e a #Erula in via Sebastiano Satta e in località Sa Mela x.com