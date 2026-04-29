Il direttore sportivo rimane al Napoli nonostante le indiscrezioni di un possibile addio. Il suo contratto con il club di proprietà di un imprenditore è stato rinnovato e si estende per un periodo lungo. Le voci di una possibile partenza non hanno trovato conferma e il dirigente continuerà a lavorare con la squadra nelle prossime stagioni.

Nonostante le voci di un possibile addio, il direttore sportivo Giovanni Manna resta al Napoli con un contratto a lungo termine. “Che possa piacere alla Roma dopo i due anni di Napoli con le vittorie penso sia logico e scontato, ma è solo uno dei dirigenti apprezzati, non dimenticando Giuntoli, D’Amico e altri. Manna però ha un contratto lungo col Napoli, sino al 2029, e non penso vada via. Anzi a noi risulta che resta in azzurro”. Benitez, dichiarazioni a tutto campo: sul calcio italiano, Sarri, l’amore per Napoli, il brusco addio. Serie A, gli arbitri della 23esima giornata. Benevento-Napoli a Di Bello. Tutte le designazioni Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Manna resta al Napoli, il contratto è lungo col club di ADL

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#Roma, è caccia al ds: #Giuntoli scartato, #Manna resta il preferito #ASRoma x.com