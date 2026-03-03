Napoli il futuro di Conte | resta fino al 2027 Il patto con ADL

Antonio Conte rimarrà alla guida del Napoli fino al 2027, secondo l’accordo siglato con il club. Non ci sono piani di cambiamento e il tecnico, nonostante le tensioni di questa stagione, ha deciso di rispettare il contratto in scadenza il 30 giugno 2027. La scelta di Conte è confermata e non ci sono altre decisioni ufficiali in merito.

CONTE RESTA AZZURRO. Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli non è in discussione. Nonostante le fisiologiche tensioni di una stagione complessa, il tecnico salentino intende rispettare il contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Un patto di ferro con il presidente Aurelio De Laurentiis, basato sulla totale assenza di clausole liberatorie e sulla consapevolezza economica del club: senza i 70 milioni di euro garantiti dalla qualificazione in Champions League, bisognerà rimodulare il monte ingaggi (attualmente a 130 milioni ) e operare sul mercato in autofinanziamento. Conte ha accettato questa veste da "manager" e si prepara a sfatare il suo personale "tabù del terzo anno", traguardo di permanenza raggiunto in carriera solo ai tempi della Juventus.