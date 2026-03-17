Secondo indiscrezioni, il presidente del Napoli sta considerando di interrompere il rapporto con l’attuale direttore sportivo al termine della stagione. La decisione potrebbe portare a un cambio di direzione per il club, con l’obiettivo di avviare un nuovo ciclo. La decisione sarebbe stata presa dal presidente, che sta valutando le prossime mosse da adottare per il team.

Manna Napoli, ADL starebbe ragionando sulla possibilità di rompere con l’attuale direttore sportivo per aprire un nuovo ciclo. I dettagli. Il futuro della dirigenza partenopea potrebbe essere a un punto di svolta clamoroso, con nubi pesanti che si addensano sul rapporto tra il club e il suo attuale direttore sportivo. Le ultime indiscrezioni descrivono un possibile scossone ai vertici del club azzurro, con il binomio Manna Napoli che sembra destinato a interrompersi prematuramente al termine dell’attuale stagione agonistica. A lanciare l’indiscrezione che ha scosso l’ambiente è stato l’esperto di mercato Paolo Paganini, che attraverso i propri canali social ha delineato uno scenario di profonda ristrutturazione voluto direttamente dal presidente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Manna Napoli, separazione al termine della stagione? ADL ha preso una decisione importante. L’indiscrezione

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