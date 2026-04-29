Manipolazione Napoli come spazio interiore

Nel suo nuovo saggio, Marino Niola esplora Napoli come un luogo che va oltre il piano fisico, diventando uno spazio dell’anima. La città viene descritta come un territorio simbolico dove convivono elementi sacri e profani, vita e morte, realtà e mito, creando un continuo flusso di trasformazioni culturali. La narrazione si concentra su come questi aspetti si intreccino e si influenzino a vicenda, dando forma a un’immagine complessa e vivace di Napoli.

Nel nuovo saggio di Marino Niola, Napoli diventa un luogo dell’anima: un territorio simbolico dove sacro e profano, vita e morte, realtà e mito si intrecciano in una continua metamorfosi culturale Napoli non è soltanto una città: è un orizzonte emotivo, un luogo mentale in cui l’anima trova rifugio e riconoscimento. Un territorio simbolico dove il confine tra naturale e soprannaturale si dissolve, e dove sacro e profano convivono in una trama fittissima di gesti, riti, memorie. È questa la chiave di lettura che Marino Niola propone nel suo nuovo lavoro, un viaggio antropologico che attraversa secoli di immaginario partenopeo. Dal barocco...🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Manipolazione. Napoli come spazio interiore 5 Domande Che Creano Intimità Immediata (Senza Rifiuto) Notizie correlate Rotten Tomatoes dà il 99% a ‘Melania’: manipolazione o realtà?Versant, la società madre di Rotten Tomatoes, nega che siano in corso manomissioni nei punteggi di pubblico di Melania sul sito web di aggregazione... Senato: nuovo reato contro le sette e la manipolazioneLa commissione giustizia del Senato ha ascoltato oggi, giovedì 12 marzo 2026, la presidente dell'associazione ligure La Pulce nell'Orecchio per...