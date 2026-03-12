Senato | nuovo reato contro le sette e la manipolazione

Il 12 marzo 2026, la commissione giustizia del Senato ha incontrato la presidente dell’associazione ligure La Pulce nell’Orecchio per discutere l’introduzione di un nuovo reato che riguarda le sette e la manipolazione mentale. Durante l’audizione, sono stati ascoltati diversi esperti e rappresentanti delle associazioni coinvolte nel dibattito. La discussione si è concentrata sulla proposta di legge e sugli aspetti giuridici collegati.

La commissione giustizia del Senato ha ascoltato oggi, giovedì 12 marzo 2026, la presidente dell'associazione ligure La Pulce nell'Orecchio per discutere l'introduzione di un nuovo reato contro la manipolazione mentale. Rita Repetto ha testimoniato sulla necessità di colmare il vuoto normativo esistente dal 1981, portando all'attenzione dei legislatori le difficoltà concrete delle vittime e delle forze dell'ordine nel gestire dinamiche settarie pericolose.