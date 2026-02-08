Rotten Tomatoes dà il 99% a ‘Melania’ | manipolazione o realtà?

La piattaforma Rotten Tomatoes ha pubblicato un punteggio del 99% per il film ‘Melania’, ma si apre il dubbio se si tratti di manipolazione o di una realtà. La società madre, Versant, ha negato che ci siano interventi nei voti del pubblico, lasciando ancora in sospeso la verità sulla valutazione del film.

Versant, la società madre di Rotten Tomatoes, nega che siano in corso manomissioni nei punteggi di pubblico di Melania sul sito web di aggregazione di recensioni. Il documentario, finanziato da Amazon e MGM, ha un punteggio di pubblico del 99%, rispetto a un disastroso 7% di critica, a partire da venerdì mattina in America, in vista del secondo weekend di uscita di Melania. L’enorme divario tra i punteggi ha portato molti a chiedersi se i bot supportati da MAGA vengano utilizzati per aumentare il punteggio di pubblico. Cosa sta succedendo nel pubblico?. Jimmy Kimmel avrebbe messo in discussione i punteggi di pubblico del documentario durante il suo monologo del 4 febbraio, quando ha affermato: “Stasera, Melania ha un punteggio del 5% su Rotten Tomatoes da parte della critica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il film-documentario su Melania Trump fa discutere.

