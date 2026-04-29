Durante una riunione del Consiglio Comunale, il consigliere comunale ha espresso sorpresa nel confronti di un deputato rappresentante della zona, affermando di non aver mai avuto contatti con lui. La discussione si è concentrata su questioni legate all’accoglienza dei migranti, con Tasso che ha rivolto critiche al rappresentante politico senza approfondire ulteriori dettagli. La discussione ha coinvolto diversi membri del consiglio, senza decisioni immediate emerse.

Manfredonia, Tasso: "Abbiamo un deputato a Roma? Non l'ho mai sentito" Il consigliere comunale Antonio Tasso attacca Giandiego Gatta nel Consiglio Comunale a tema migranti. "Io non ho sentito uno spiffero, una dichiarazione del massimo politico presente oggi a Manfredonia. Ma abbiamo un deputato a Roma? Lo abbiamo? Io non l'ho mai sentito dire nulla sulla vicenda. Eppure lui è vicino ai Ministri". Sul tema migranti ha poi sottolineato la sua solidarietà a La Marca per gli attacchi ricevuti: "Su questo tipo di accoglienza a Manfredonia io non ho mai riscontrato problemi" ha aggiunto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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