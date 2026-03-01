Sal Da Vinci | Verdone? Non l' ho ancora sentito ma ho sentito Renato Zero – Il video

Il cantante ha dichiarato di non aver ancora ascoltato Verdone, ma ha espresso affetto nei suoi confronti. Ha invece riferito di aver ascoltato Renato Zero e di aver condiviso un video relativo a lui. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Sanremo il 1 marzo 2026. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su eventuali altri interventi o attività recenti.

(Agenzia Vista) Sanremo, 01 marzo 2026 "Non ho avuto ancora il piacere di sentire Verdone, ma lo saluto con immenso affetto, è un artista immenso." Così il cantante Sal Da Vinci, a margine della conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Sanremo 2026, Sal Da Vinci: “Ho tenuto la mano di Sayf perché l’ho sentito come un figlio. Il primo posto lo dedico a Geolier, stacco un pezzo del mio premio e glielo do”Sal Da Vinci è ancora frastornato ma al settimo cielo per la sua vittoria al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì”.

