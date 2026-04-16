Segni Il Circolo Pd e il gruppo consiliare SiamoSegni | Presentata mozione per nuova toponomastica della valle serve percorso condiviso…

Il Circolo PD e il gruppo consiliare SiamoSegni hanno presentato una mozione per cambiare la toponomastica della valle. Nel documento si sottolinea la necessità di un processo condiviso per individuare i nuovi nomi delle strade e dei luoghi pubblici. La proposta mira a coinvolgere la comunità locale e a garantire trasparenza nelle decisioni che riguardano l’intitolazione di spazi pubblici.

Una situazione che incide direttamente sulla qualità dei servizi – emergenze, posta, logistica – e sulla corretta identificazione delle abitazioni. Con questa mozione, le consigliere comunali, Valentina Bozzi e Emanuela Vari del PD di Segni, sottolineano la necessità di un percorso fondato sulla partecipazione e sulla trasparenza, attraverso strumenti concreti come questionari pubblici, assemblee e momenti di confronto, oltre alla raccolta di contributi storici e proposte da parte della cittadinanza. Prevista anche l’istituzione di un gruppo di lavoro tecnico-politico incaricato di valutare le proposte e formulare una soluzione condivisa. «La toponomastica non è solo una questione amministrativa – sottolineano le consigliere – ma rappresenta un elemento fondamentale di identità, memoria e organizzazione del territorio.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Segni. Il Circolo Pd e il gruppo consiliare SiamoSegni: «Presentata mozione per nuova toponomastica della valle, serve percorso condiviso…» Notizie correlate Il gruppo PD presenta un ordine del giorno in consiglio comunale sulle contraddizioni nella toponomastica della storia di NapoliUna storia, quella di via Azzariti, che sostanzialmente fa il paio con la piazza che da quasi settant’anni porta il nome del gerarca fascista nonché... Avellino, Todisco rompe il silenzio: «Il Pd non ha ancora scelto il candidato sindaco né condiviso un percorso nel Campo Largo»Francesco Todisco, esponente del Partito Democratico di Avellino, ha diffuso una dichiarazione pubblica in vista delle prossime elezioni...