Manfredonia Lorenzo Biagioni | l’under di movimento più utilizzato nel girone H

Lorenzo Biagioni, nato nel 2007 e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, è stato uno dei trasferimenti più discussi ma meno evidenziati dell’estate per il Manfredonia Calcio. Nel girone H, si è distinto come l’under di movimento più impiegato, attirando l’attenzione per la sua presenza costante in campo. La sua assunzione di responsabilità ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, anche se l’attenzione mediatica è rimasta limitata.

Se ne è parlato, erroneamente, poco, pochissimo: ma l'ingaggio di Lorenzo Biagioni, classe 2007, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina è stato uno dei colpi del Manfredonia Calcio di questa estate. Come scrive Contro-Piede, alla sua prima stagione tra i grandi non ha deluso le aspettative, rivelandosi uno degli under più affidabili del girone. Difensore rapido, forte nell'uno contro uno, sembra perfetto nello scacchiere a tre, considerando anche la buona predisposizione palla al piede e nel lancio lungo. Per Biagioni c'è ancora una salvezza da conquistare ad Acerra con il suo Manfredonia, ma si candida ad essere uno degli oggetti preziosi del prossimo calciomercato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Lorenzo Biagioni: l’under di movimento più utilizzato nel girone H Notizie correlate Manfredonia U15 ad un passo dalla vittoria del girone?Termina a reti bianche il big match della 12ª giornata tra la Gioventù Calcio San Severo e l'Under 15 del Manfredonia Calcio 1932. Amadeus: “Napoli è stato eliminato nel mega girone di Champions? Ci si poteva aspettare di più”Amadeus, uno dei conduttori televisivi più amati d’Italia e noto tifoso dell’Inter, ha commentato l’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions... Una raccolta di contenuti Si parla di: Scheda squadra Manfredonia Calcio 1932; Manfredonia, Lorenzo Biagioni: l’under di movimento più utilizzato nel girone H.