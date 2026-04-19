Manfredonia U15 ad un passo dalla vittoria del girone

Nella dodicesima giornata del campionato Under 15, il match tra la Gioventù Calcio San Severo e l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 si è concluso senza reti. La sfida si è svolta in un clima di grande equilibrio, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a segnare nel tempo regolamentare. La classifica del girone resta invariata, con la formazione di Manfredonia vicina a conquistare la prima posizione.

?Termina a reti bianche il big match della 12ª giornata tra la Gioventù Calcio San Severo e l'Under 15 del Manfredonia Calcio 1932.?Allo stadio “Ricciardelli”, le due formazioni si sono affrontate a viso aperto in una gara tattica ed equilibrata, chiusa sul punteggio di 0-0. Con questo pareggio, i biancocelesti mantengono l'imbattibilità e restano saldamente al comando della classifica a quota 28 punti, conservando il rassicurante vantaggio di 9 lunghezze sui diretti avversari.?Un passo importante verso la vittoria finale del girone per la formazione sipontina.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia U15 ad un passo dalla vittoria del girone Notizie correlate Napoli Women Basketball ad un passo dalla vittoria contro Marigliano capolistaSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Serie D: Nissa Calcio vince 2-1 con la Vigor Lamezia e si lancia in classifica, ora a un passo dalla vetta del girone I.La Nissa Calcio ha conquistato una vittoria importante nel campionato di Serie D, superando la Vigor Lamezia 2-1 al “Tomaselli” di Caltanissetta. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Scheda squadra Manfredonia Calcio 1932; Manfredonia U15 | scontro al vertice a San Severo; Il Manfredonia U15 vince e allunga; Vado a un passo dalla Serie C | trionfo in trasferta e primato blindato. DR1- L’ORA DELLA VERITÀ: SEMIFINALE PLAYOFF! Domenica inizia la serie che vale una stagione. I ragazzi della Tucson Angel Manfredonia scendono in campo per Gara 1 contro la HS Carovigno. I brindisini sono un team solido con giocatori di livell facebook