Amadeus, conduttore televisivo noto per il suo tifo per l’Inter, ha commentato l’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League e l’andamento della stagione in Serie A. Ha affermato che Napoli è stato eliminato nel grande girone di questa competizione e ha aggiunto che si poteva aspettare di più da questa fase del torneo. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto di analisi sportiva.

Amadeus, uno dei conduttori televisivi più amati d’Italia e noto tifoso dell’ Inter, ha commentato l’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League e l’andamento della stagione in Serie A. In questa intervista parla di scudetto, giovani talenti e della gestione della squadra da parte di Chivu. Ecco le sue parole riportate da Tuttosport: “Pur dispiacendomi, sono concentrato sul campionato. Probabilmente la Champions, che è chiaramente importantissima, avrebbe tolto molte energie psicofisiche. Oggi credo che l’Inter debba pensare quasi esclusivamente al cucirsi lo scudetto sulla maglia.” Le parole di Amadeus. Non resta l’amaro in bocca di essere usciti col Bodo Glimt? “Magari non hanno le individualità di spicco, ma il Bodo Glimt è una squadra forte, solida, lo ha dimostrato anche contro altre grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Amadeus: “Napoli è stato eliminato nel mega girone di Champions? Ci si poteva aspettare di più”

